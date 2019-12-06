Одну из улиц Якутска затопило, коммунальщики расчищают проезжую часть

СЕГОДНЯ 06:31 2019-12-06T06:31:02+03:00

В одном из домов на Кулаковского прорвало трубопровод

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В ночь на 6 декабря в доме №36 на ул. Кулаковского в Якутске прорвало трубопровод холодного водоснабжения. Разлившаяся вода затопила проезжую часть на участке от перекрестка улиц Кулаковского и Белинского до ул. Кулаковского, 34.

Коммунальщикам удалось устранить причину течи. На проезжей части выставлены предупреждающие знаки для автомобилистов, движение затруднено. Несколько легковых машин вмерзли в лед и застряли, их пришлось вытаскивать.

В ближайшее время наледь на проезжей части будет расчищена.

ИСТОЧНИК KP.RU