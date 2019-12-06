2019-12-06T04:57:57+03:00
Происшествия

В Якутске 29-летняя женщина подожгла чужой дом, приревновав сожителя

Сама поджигательница получила ожоги ног
Нинель ГУСЕВА
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За умышленное повреждение чужого имущества ревнивице грозит до 5 лет лишения свободы.За умышленное повреждение чужого имущества ревнивице грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: Архив "КП"
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В Якутске 29-летняя женщина подожгла частный деревянный дом, приревновав сожителя. Примечательно, что дом парочке не принадлежал – они временно жили у одного из друзей.

Накануне инцидента женщина приревновала мужчину, и влюбленные серьезно поссорились. На следующее утро кавалер, не предупредив сожительницу, уехал на охоту. Обнаружив, что его нет, женщина получила еще один повод для ревности и разозлилась.

Она нашла в гараже канистру с бензином, разлила его по всему дому и подожгла. Пожарных вызвали бдительные соседи, которые заметили дым. Как выяснилось, пострадала и сама поджигательница – она обратилась в больницу с ожогами ног.

Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение чужого имущества ревнивице грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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