2019-12-06T03:51:45+03:00
Общество

В Якутске активизировались лже-газовики

«Специалисты» предлагают горожанам установить новые газовые клапаны
Нинель ГУСЕВА
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Лже-специалисты были замечены на ул. Богдана Чижика, 16, Губина, 33, Чернышевского,12/1 и Ярославского, 6.Лже-специалисты были замечены на ул. Богдана Чижика, 16, Губина, 33, Чернышевского,12/1 и Ярославского, 6.
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В Якутске активизировались лже-газовики, которые ходят по квартирам и предлагают установить дополнительное оборудование. Мошенники представляются «работниками Горгаза», предъявляют некие удостоверения и сообщают о необходимости установки новых газовых клапанов.

Стоимость «услуги» – 32 тысячи рублей, пенсионерам предлагается скидка, с учетом которой установка обойдется им в 14 тысяч. 4 и 5 декабря лже-специалисты были замечены на ул. Богдана Чижика, 16, Губина, 33, Чернышевского,12/1 и Ярославского, 6.

Как отметили в компании «Сахатранснефтегаз», налицо мошенническая деятельность – установка дополнительных клапанов абонентам не нужна. Кроме того, любое газовое оборудование должно проходить соответствующую сертификацию, а те, кто его устанавливает, иметь соответствующую квалификацию и опыт. Крайне важно не допускать посторонних к газовому оборудованию: при малейших нарушениях возможны катастрофические последствия, ведь бытовой газ – источник повышенной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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