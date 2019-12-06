СЕГОДНЯ 03:51 2019-12-06T03:51:45+03:00

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В Якутске активизировались лже-газовики, которые ходят по квартирам и предлагают установить дополнительное оборудование. Мошенники представляются «работниками Горгаза», предъявляют некие удостоверения и сообщают о необходимости установки новых газовых клапанов.

Стоимость «услуги» – 32 тысячи рублей, пенсионерам предлагается скидка, с учетом которой установка обойдется им в 14 тысяч. 4 и 5 декабря лже-специалисты были замечены на ул. Богдана Чижика, 16, Губина, 33, Чернышевского,12/1 и Ярославского, 6.

Как отметили в компании «Сахатранснефтегаз», налицо мошенническая деятельность – установка дополнительных клапанов абонентам не нужна. Кроме того, любое газовое оборудование должно проходить соответствующую сертификацию, а те, кто его устанавливает, иметь соответствующую квалификацию и опыт. Крайне важно не допускать посторонних к газовому оборудованию: при малейших нарушениях возможны катастрофические последствия, ведь бытовой газ – источник повышенной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU