Грузоподъемность переправы Хатассы-Павловск увеличена до 5 тонн

СЕГОДНЯ 03:40 2019-12-06T03:40:26+03:00

На сегодняшний день в республике эксплуатируется 20 ледовых переправ.

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На ледовой переправе Хатассы-Павловск увеличена грузоподъемность. Проезд разрешен для транспортных средств массой до 5 тонн.

Сотрудники Управления автомобильных дорог Якутии совместно с инспекторами ГИМС 5 декабря провели обследование льда. На сегодняшний день его минимальная толщина составляет 48 см.

По данным МЧС Якутии, всего в республике из 47 запланированных к открытию ледовых переправ эксплуатируется 20.

ИСТОЧНИК KP.RU