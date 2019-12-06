Грузоподъемность переправы Хатассы-Павловск увеличена до 5 тонн
Минимальная толщина льда составляет 48 см
На сегодняшний день в республике эксплуатируется 20 ледовых переправ.
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На ледовой переправе Хатассы-Павловск увеличена грузоподъемность. Проезд разрешен для транспортных средств массой до 5 тонн.
Сотрудники Управления автомобильных дорог Якутии совместно с инспекторами ГИМС 5 декабря провели обследование льда. На сегодняшний день его минимальная толщина составляет 48 см.
По данным МЧС Якутии, всего в республике из 47 запланированных к открытию ледовых переправ эксплуатируется 20.
ИСТОЧНИК KP.RU