Завтра в нескольких районах Якутии резко похолодает

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-05T12:10:31+03:00

Сегодня в 12 населенных пунктах республики температура воздуха опустилась до - 45 °С и ниже.

Понижение температуры воздуха на 8-13° ожидается в Мирнинском и Вилюйской группе районов

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В ближайшие сутки, 6 декабря, в Мирнинском и Вилюйской группе районов резко похолодает. По прогнозу Якутского УГМС, там ожидается понижение температуры воздуха на 8-13°.

Сегодня в 12 населенных пунктах республики температура воздуха опустилась до - 45 °С и ниже. Это Алдан, Батагай, Верхоянск, Джалинда, Нера, Эйк, Джарджан, Оймякон, Жиганск, Оленек, Усть-Мома и Саскылах. Холоднее всего было в Батагае – там столбики термометров опустились до минус 50 градусов.

В пятницу, 6 декабря, в Якутске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, туман, ветер северо-восточный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -40-42, днем -35-37°С.

ИСТОЧНИК KP.RU