2019-12-05T10:54:30+03:00
Туризм

Новая ливрея для Ми-8Т: парк «Полярных авиалиний» пополнил отремонтированный вертолет

Винтокрылая машина будет задействована в перевозке пассажиров и грузов по всей республике
Нинель ГУСЕВА
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Перегон воздушного судна из Омска в Якутск занял 6 дней.Перегон воздушного судна из Омска в Якутск занял 6 дней.
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«Полярные авиалинии» провели капитальный ремонт вертолёта Ми-8Т, который будет задействован в перевозке пассажиров и грузов по всей республике.

Винтокрылая машина получила новую ливрею. Планируется, что в будущем все вертолеты «Полярников» обретут именно такой внешний вид.

Работы выполнены на Омском авиаремонтном заводе гражданской авиации. Перегон воздушного судна из Омска в Якутск занял 6 дней, за которые он преодолел в общей сложности 3740 км. Общее время полёта составило 19 лётных часов с четырьмя промежуточными посадками.

Перегон выполнен пилотом-инструктором Семёном Семёновым, командиром воздушного судна-стажером Сергеем Трибоем, бортмехаником Евгением Овчаренко, штурманом Леонидом Гудковским, инженерами-техниками Евгением Афанасенко и Семёном Нестеревым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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