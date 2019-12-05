Обе ГРЭС Якутска готовы к зиме
Энергетики Якутской ГРЭС завершили работы по подготовке оборудования станции к работе в осенне-зимний период. Высокую готовность объектов отметили Ленское управление Ростехнадзора и Главное управление МЧС по республике.
Все 54 мероприятия, включенные в план мероприятий по подготовке ЯГРЭС и ЯГРЭС-2 к отопительному сезону, выполнены в полном объеме. Летом на Якутской ГРЭС проведен капремонт турбоагрегатов ГТУ-2 и ГТУ-7, отремонтировано оборудование сетевой насосной, газового хозяйства и вентиляционной градирни, проведены работы по теплоизоляции трубопроводов.
На Якутской ГРЭС-2 прошел плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования.
На обеих электростанциях обеспечен аварийный запас топлива и необходимый резерв мощностей.
ИСТОЧНИК KP.RU