Обе ГРЭС Якутска готовы к зиме

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-05T09:48:50+03:00

Летом на Якутской ГРЭС проведен капремонт турбоагрегатов, на Якутской ГРЭС-2 - плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования. Фото: ЯСИА

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Энергетики Якутской ГРЭС завершили работы по подготовке оборудования станции к работе в осенне-зимний период. Высокую готовность объектов отметили Ленское управление Ростехнадзора и Главное управление МЧС по республике.

Все 54 мероприятия, включенные в план мероприятий по подготовке ЯГРЭС и ЯГРЭС-2 к отопительному сезону, выполнены в полном объеме. Летом на Якутской ГРЭС проведен капремонт турбоагрегатов ГТУ-2 и ГТУ-7, отремонтировано оборудование сетевой насосной, газового хозяйства и вентиляционной градирни, проведены работы по теплоизоляции трубопроводов.

На Якутской ГРЭС-2 прошел плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования.

На обеих электростанциях обеспечен аварийный запас топлива и необходимый резерв мощностей.

ИСТОЧНИК KP.RU