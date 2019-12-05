Выпускник Высшей школы музыки Якутии стал лауреатом международного конкурса молодых исполнителей

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-05T08:26:18+03:00

В 2019 году конкурс проводился по специальности «Духовые инструменты».

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Выпускник Высшей школы музыки Якутии Евгений Богомолов стал лауреатом первой степени III международного конкурса молодых исполнителей им. Рудольфа Гуммерта. Студент 3 курса Московской консерватории победил в категории от 19 до 25 лет по направлению "Кларнет".

В 2019 году конкурс, направленный на интеграцию талантливых детей и молодежи в эффективную жизнедеятельность, проводился по специальности «Духовые инструменты».

Рудольф Августович Гуммерт был известен как один из крупнейших российских музыкальных деятелей начала XX века: пианист, композитор, педагог, дирижер симфонического оркестра и хора, директор Казанского отделения Императорского Русского Музыкального общества, основатель частной музыкальной школы, а затем Казанского музыкального училища, ставшего на долгие годы центром культурной жизни Поволжья.

ИСТОЧНИК KP.RU