Выпускник Высшей школы музыки Якутии стал лауреатом международного конкурса молодых исполнителей
Выпускник Высшей школы музыки Якутии Евгений Богомолов стал лауреатом первой степени III международного конкурса молодых исполнителей им. Рудольфа Гуммерта. Студент 3 курса Московской консерватории победил в категории от 19 до 25 лет по направлению "Кларнет".
В 2019 году конкурс, направленный на интеграцию талантливых детей и молодежи в эффективную жизнедеятельность, проводился по специальности «Духовые инструменты».
Рудольф Августович Гуммерт был известен как один из крупнейших российских музыкальных деятелей начала XX века: пианист, композитор, педагог, дирижер симфонического оркестра и хора, директор Казанского отделения Императорского Русского Музыкального общества, основатель частной музыкальной школы, а затем Казанского музыкального училища, ставшего на долгие годы центром культурной жизни Поволжья.
ИСТОЧНИК KP.RU