Три мобильника в обмен на теплые вещи: 45-летнюю якутянку обокрал случайный знакомый

СЕГОДНЯ 07:10 2019-12-05T07:10:05+03:00

Изменить размер текста: A A

45-летняя жительница Якутска, отметив знакомство с двумя мужчинами, лишилась трех мобильных телефонов.

Как выяснилось, женщина, будучи изрядно «навеселе», встретила на улице двух кавалеров. Отметить знакомство было решено в гостинице.

Когда наутро дама проснулась, одного из новых знакомых уже не было, как и её трех мобильных телефонов. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали воришку по горячим следам. За это время 46-летний ранее судимый мужчина успел сдать похищенное в ломбард, на вырученные деньги приобрести теплые вещи на зиму, а также снять номер в гостинице, так как ему негде было ночевать.

Возбуждено уголовное дело. За кражу мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU