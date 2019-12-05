64-летний пенсионер из Якутска попался в сети мобильных мошенников
64-летний пенсионер из Якутска стал очередной жертвой мобильных мошенников. Звонивший мужчина представился сотрудником сотовой компании и сообщил, что ему полагается перерасчет за переплату.
Пожилой человек был уверен, что общается с представителем оператора, потому что звонивший был вежлив, обращался к нему по имени-отчеству и четко обозначал алгоритм действий. Поэтому, когда звонивший попросил продиктовать коды подтверждения из смс, потерпевший назвал все необходимые данные. После этого с его банковской карты были похищены 329 тысяч рублей, и мужчина обратился в полицию.
По факту мошенничества проводится проверка.
МВД Якутии напоминает: любой упрощённый перерасчет по телефону выглядит подозрительно. Не стесняйтесь перезванивать своему мобильному оператору для уточнения условий.
ИСТОЧНИК KP.RU