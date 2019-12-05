«Раритеты Якутии»: в НХМ открылась выставка художественного наследия Горного района

СЕГОДНЯ 06:25 2019-12-05T06:25:43+03:00

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В Национальном художественном музее открылась выставка «Раритеты Якутии. Художественное наследие: Горный улус».

В экспозиции представлены более 250 объектов из дерева, бересты, кости, металла, текстиля – артефакты народного и декоративно-прикладного искусства XIX-XX веков из музеев и частных собраний Горного района. Также экспонируются произведения современных мастериц, работающих в духе народных традиций, в том числе модельера Августины Филипповой, которая недавно представила свою коллекцию в Мариинском театре.

Большинство экспонатов – из произведений мастеров и частных коллекций жителей района, а также целого ряда муниципальных, общественных и школьных музеев. Наибольшую ценность представляют уникальная утварь и старинные украшения XVIII-XIX веков из коллекций Семена Тимофеева, Егора Алексеева, Саргыланы Павловой, Кирилла Оленова, Гаврила Александрова и других.

ИСТОЧНИК KP.RU