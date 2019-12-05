Под Якутском начали разводить соболей

СЕГОДНЯ 06:01 2019-12-05T06:01:37+03:00

Сейчас сотрудники зверофермы строят выгулы и домики для новых питомцев.

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На самом крупном звероводческом хозяйстве республике – Покровской звероферме – начали разводить соболей. Ранее предприятие специализировалось на разведении серебристо-черных лисиц.

300 соболей породы «Салтыковская-1» завезли в Якутию из Иркутской области. Это крупнейший за последнее время завоз на территорию республики. По словам опытных соболеводов, первое потомство можно ожидать через 3 года.

Сейчас сотрудники зверофермы строят шеды (выгулы и домики) для новых питомцев. В следующем году запланирован завоз еще одной партии щенков соболя.

ИСТОЧНИК KP.RU