Под Якутском начали разводить соболей
300 соболей породы «Салтыковская-1» завезли в республику из Иркутской области
Сейчас сотрудники зверофермы строят выгулы и домики для новых питомцев.
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На самом крупном звероводческом хозяйстве республике – Покровской звероферме – начали разводить соболей. Ранее предприятие специализировалось на разведении серебристо-черных лисиц.
300 соболей породы «Салтыковская-1» завезли в Якутию из Иркутской области. Это крупнейший за последнее время завоз на территорию республики. По словам опытных соболеводов, первое потомство можно ожидать через 3 года.
Сейчас сотрудники зверофермы строят шеды (выгулы и домики) для новых питомцев. В следующем году запланирован завоз еще одной партии щенков соболя.
ИСТОЧНИК KP.RU