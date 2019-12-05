«Счастливый ребенок»: в Якутске презентуют картину из Lego
«Стройматериал» для арт-объекта собирали всем миром
Картина собрана по эскизу выпускницы Якутского художественного училища, художника Елены Лебедевой.Фото: Андрей РЯБЦЕВ
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В "SMART-библиотеке" Якутска презентуют картину-мозаику «Счастливый ребенок», собранную из деталей конструктора Lego. «Стройматериал» для арт-объекта собирали всем миром – ненужные детали приносили семьи и организации со всего города.
Картина собрана из деталей конструктора волонтерами и учениками IT-школы по эскизу выпускницы Якутского художественного училища, художника Елены Лебедевой.
Презентация картины пройдет 8 декабря в "SMART-библиотеке" с 12:30 до 14:30. В программе мероприятия – мастер-классы по робототехнике и видеоблогингу.
ИСТОЧНИК KP.RU