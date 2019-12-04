2019-12-04T07:26:59+03:00
Дом. Семья

В Якутию приедут еще 30 канадских бизонов

Ранее в республику привезли 90 голов
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В 2020 году в Якутию отправят четвертую партию лесных бизонов в количестве 30 голов. Проект осуществляется с целью воссоздания жизнеспособной популяции американских лесных бизонов в республике, для развития охраняемой резервной популяции американского лесного бизона и расширения базы природных биологических ресурсов для местного населения.

Напомним, 90 лесных бизонов были завезены в Якутию тремя партиями в 2006, 2011 и 2013 годах. Были построены два специализированных питомника — «Усть-Буотама» в Хангаласском улусе и «Тымпынай» в Горном улусе. Первые бизоны были выпущены в естественную среду в октябре 2017 года. В настоящее время на территории Якутии насчитывается 220 голов бизонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки в Якутске два нелегальных таксиста попали в ДТП
Лидер киргизской диаспоры в Якутии организовал канал незаконной миграции
Юный спортсмен из Якутии выиграл соревнования по пулевой стрельбе
Новое назначение: у Высшей школы музыки сменился ректор
В Хангаласском районе регулярно проводят рейды против браконьеров
Восемь якутских стартапов закончили обучение в акселераторе «Б8»
В Якутии могут создать профессиональную футбольную команду
В Якутске пройдет абсолютный чемпионат по мас-рестлингу
«Спорт вместе»: в Якутске прошел парафестиваль
На «Саха концерт» подали в суд: компания не выплатила авторское вознаграждение
Погода в Якутске на 3 декабря
Журналисты из Эквадора и Кореи посетили Якутию
В Среднеколымске откроют музыкальную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья
Якутская юношеская гимназия выиграла грант размером почти в 6 миллионов рублей
В Якутске капитально ремонтируют воздушную электролинию
Осторожно, цветы: в Якутию завезли партию отравленных хризантем
В Москве пройдет марафон якутского кино
До конца года в Якутске введут 25 км новых дорог
Сегодня, 2 декабря, МЧС Якутии проверит системы оповещения населения
Три колледжа Якутии получили гранты почти на 104 миллиона рублей
Пассажирские причалы в якутском речпорту не ремонтировали более 10 лет
В Среднеколымске открыли новую котельную «Анкудинка»