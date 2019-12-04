В Якутию приедут еще 30 канадских бизонов

СЕГОДНЯ 07:26 2019-12-04T07:26:59+03:00

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В 2020 году в Якутию отправят четвертую партию лесных бизонов в количестве 30 голов. Проект осуществляется с целью воссоздания жизнеспособной популяции американских лесных бизонов в республике, для развития охраняемой резервной популяции американского лесного бизона и расширения базы природных биологических ресурсов для местного населения.

Напомним, 90 лесных бизонов были завезены в Якутию тремя партиями в 2006, 2011 и 2013 годах. Были построены два специализированных питомника — «Усть-Буотама» в Хангаласском улусе и «Тымпынай» в Горном улусе. Первые бизоны были выпущены в естественную среду в октябре 2017 года. В настоящее время на территории Якутии насчитывается 220 голов бизонов.

ИСТОЧНИК KP.RU