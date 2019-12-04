2019-12-04T07:23:50+03:00
Происшествия

За сутки в Якутске два нелегальных таксиста попали в ДТП

В результате аварий пассажиры получили травмы
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Якутска зарегистрировано два ДТП с участием нелегальных таксистов. Первое ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Кулаковского: столкнулись Toyota Ipsum и Toyota Vitz.

В результате столкновения ушибы получили пассажиры Toyota Vitz: женщина и ее трехлетняя дочь. В ходе разбирательств выяснилось, что водитель автомобиля Toyota Vitz осуществлял перевозку пассажиров, не имея разрешения. За последний год он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Вторая автоавария с участием нелегального извозчика произошла на улице Хабарова: водитель Toyota Hilux при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине Mazda Demio. В результате ДТП пострадали два пассажира Mazda Demio: женщина со множественными травмами головы была госпитализирована в медицинское учреждение, мужчине назначено амбулаторное лечение.

Водитель автомашины Mazda Demio также осуществлял перевозку пассажиров нелегально.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Якутию приедут еще 30 канадских бизонов
Лидер киргизской диаспоры в Якутии организовал канал незаконной миграции
Юный спортсмен из Якутии выиграл соревнования по пулевой стрельбе
Новое назначение: у Высшей школы музыки сменился ректор
В Хангаласском районе регулярно проводят рейды против браконьеров
Восемь якутских стартапов закончили обучение в акселераторе «Б8»
В Якутии могут создать профессиональную футбольную команду
В Якутске пройдет абсолютный чемпионат по мас-рестлингу
«Спорт вместе»: в Якутске прошел парафестиваль
На «Саха концерт» подали в суд: компания не выплатила авторское вознаграждение
Погода в Якутске на 3 декабря
Журналисты из Эквадора и Кореи посетили Якутию
В Среднеколымске откроют музыкальную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья
Якутская юношеская гимназия выиграла грант размером почти в 6 миллионов рублей
В Якутске капитально ремонтируют воздушную электролинию
Осторожно, цветы: в Якутию завезли партию отравленных хризантем
В Москве пройдет марафон якутского кино
До конца года в Якутске введут 25 км новых дорог
Сегодня, 2 декабря, МЧС Якутии проверит системы оповещения населения
Три колледжа Якутии получили гранты почти на 104 миллиона рублей
Пассажирские причалы в якутском речпорту не ремонтировали более 10 лет
В Среднеколымске открыли новую котельную «Анкудинка»