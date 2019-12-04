За сутки в Якутске два нелегальных таксиста попали в ДТП

СЕГОДНЯ 07:23 2019-12-04T07:23:50+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Якутска зарегистрировано два ДТП с участием нелегальных таксистов. Первое ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Кулаковского: столкнулись Toyota Ipsum и Toyota Vitz.

В результате столкновения ушибы получили пассажиры Toyota Vitz: женщина и ее трехлетняя дочь. В ходе разбирательств выяснилось, что водитель автомобиля Toyota Vitz осуществлял перевозку пассажиров, не имея разрешения. За последний год он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Вторая автоавария с участием нелегального извозчика произошла на улице Хабарова: водитель Toyota Hilux при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине Mazda Demio. В результате ДТП пострадали два пассажира Mazda Demio: женщина со множественными травмами головы была госпитализирована в медицинское учреждение, мужчине назначено амбулаторное лечение.

Водитель автомашины Mazda Demio также осуществлял перевозку пассажиров нелегально.

ИСТОЧНИК KP.RU