2019-12-04T03:52:54+03:00
Происшествия

Лидер киргизской диаспоры в Якутии организовал канал незаконной миграции

Его действия пресечены сотрудниками республиканского УФСБ
Ольга Донская
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Один из лидеров киргизской диаспоры в Якутии был пойман на организации незаконной миграции граждан из стран Центрально-Азиатского региона. Его действия были пресечены 3 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками республиканского УФСБ России.

По результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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