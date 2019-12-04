Лидер киргизской диаспоры в Якутии организовал канал незаконной миграции

СЕГОДНЯ 03:52 2019-12-04T03:52:54+03:00

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Один из лидеров киргизской диаспоры в Якутии был пойман на организации незаконной миграции граждан из стран Центрально-Азиатского региона. Его действия были пресечены 3 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками республиканского УФСБ России.

По результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU