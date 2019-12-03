Юный спортсмен из Якутии выиграл соревнования по пулевой стрельбе

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-03T08:05:21+03:00

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С 29 ноября по 7 декабря в Татарстане проходят личное первенство России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия среди юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях принимают участие почти 500 юных спортсменов из 45 регионов страны.

В стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 метров победу одержал стрелок из Якутии Ян Федоров. Юный спортсмен первенствовал с общим результатом 525 очков. Второе и третье места заняли участники из Удмуртии и Ростовской области (520 и 517 очков соответственно).

Яну Федорову 15 лет, он является воспитанником Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интерната олимпийского резерва им. Д.П. Коркина. Стрелок занимается в Чурапче под руководством тренера Сергея Петрова.

ИСТОЧНИК KP.RU