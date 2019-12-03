Новое назначение: у Высшей школы музыки сменился ректор

СЕГОДНЯ 06:15 2019-12-03T06:15:40+03:00

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И.о. ректора Высшей школы музыки Якутии Надежду Зайкову представила коллективу замминистра культуры и духовного развития республики Марина Силина 2 декабря.

Надежда Зайкова родилась 23 сентября 1960 года в селе Майя Мегино-Кангаласского района ЯАССР. В 1981 году окончила Хабаровский государственный институт культуры по специальности «режиссер», в 1994 году — этот же институт по специальности «менеджер-экономист социокультурной сферы». С 2010-2019 годы работала проректором по корпоративной политике и гуманитарному образованию, советником СВФУ им. М.К. Аммосова.

ИСТОЧНИК KP.RU