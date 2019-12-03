2019-12-03T05:45:30+03:00
Общество

В Хангаласском районе регулярно проводят рейды против браконьеров

Благодаря этому сократилось число нарушителей правил охоты
Ольга Донская
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Регулярные плановые рейды по охране окружающей среды, соблюдению правил охоты в Хангаласском районе Якутии, проводимые инспекцией ГЭН, дают плодотворные результаты. Так, в результате проведённых рейдов и профилактических бесед с населением, занимающихся любительской и профессиональной охотой на территории района, значительно сократилось число нарушителей правил охоты.

Отметим, проверяемые охотники имеют при себе необходимые документы: охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и охотно идут на диалог с проверяющими инспекторами государственного экологического надзора. Также в ходе рейда был проведен инструктаж по соблюдению правил охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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