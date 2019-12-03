Восемь якутских стартапов закончили обучение в акселераторе «Б8»
В выходные дни в историческом парке «Россия — моя история» состоялся «Демо День» — выпускной стартапов второго набора акселератора «Б8». Восемь команд, прошедшие ускоренную программу подготовки, представили свои проекты потенциальным инвесторам и партнерам.
На конкурсный отбор во второй набор акселерационной программы «Б8», стартовавшей осенью этого года, было подано 62 заявки. С командами, которые прошли в акселератор, в течение трех месяцев работали лучшие эксперты и менторы — российские и международные партнеры программы «Б8».
Участники встречались с представителями бизнеса, институтов развития федерального уровня, получили возможность развить и отточить навыки презентации, ораторского искусства как на русском, так и на английском языке. Пройдя всю программу и получив финансовую, менторскую, инфраструктурную и образовательную поддержку, команды выступили перед потенциальными инвесторами, партнерами и клиентами.
ИСТОЧНИК KP.RU