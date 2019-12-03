2019-12-03T05:19:45+03:00
Спорт

В Якутии могут создать профессиональную футбольную команду

Об этом сказал действующий президент Футбольного союза Якутии Владимир Кожевников
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Якутске прошла отчетно-выборная конференция общественной организации «Футбольный союз республики». Главным вопросом повестки стало избрание президента федерации и отчет за 2017-2019 годы работы.

Самым громким заявлением на конференции стало то, что глава Якутии Айсен Николаев одобрил создание в республике профессиональной футбольной команды. Об этом рассказал собравшимся действующий президент Футбольного союза Якутии Владимир Кожевников.

Сейчас у нас в республике круглогодично функционируют два крытых футбольных манежа, построены 10 футбольных полей с искусственным покрытием, а также успешно работает специализированная футбольная школа с интернатом в Нерюнгри. Филиалы школы открылись в Борогонцах, Майе, Томмоте, Хатасе и Мохсоголлохе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хангаласском районе регулярно проводят рейды против браконьеров
Восемь якутских стартапов закончили обучение в акселераторе «Б8»
В Якутске пройдет абсолютный чемпионат по мас-рестлингу
«Спорт вместе»: в Якутске прошел парафестиваль
На «Саха концерт» подали в суд: компания не выплатила авторское вознаграждение
Погода в Якутске на 3 декабря
Журналисты из Эквадора и Кореи посетили Якутию
В Среднеколымске откроют музыкальную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья
Якутская юношеская гимназия выиграла грант размером почти в 6 миллионов рублей
В Якутске капитально ремонтируют воздушную электролинию
Осторожно, цветы: в Якутию завезли партию отравленных хризантем
В Москве пройдет марафон якутского кино
До конца года в Якутске введут 25 км новых дорог
Сегодня, 2 декабря, МЧС Якутии проверит системы оповещения населения
Три колледжа Якутии получили гранты почти на 104 миллиона рублей
Пассажирские причалы в якутском речпорту не ремонтировали более 10 лет
В Среднеколымске открыли новую котельную «Анкудинка»