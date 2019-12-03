В Якутии могут создать профессиональную футбольную команду

СЕГОДНЯ 05:19 2019-12-03T05:19:45+03:00

Об этом сказал действующий президент Футбольного союза Якутии Владимир Кожевников

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В Якутске прошла отчетно-выборная конференция общественной организации «Футбольный союз республики». Главным вопросом повестки стало избрание президента федерации и отчет за 2017-2019 годы работы.

Самым громким заявлением на конференции стало то, что глава Якутии Айсен Николаев одобрил создание в республике профессиональной футбольной команды. Об этом рассказал собравшимся действующий президент Футбольного союза Якутии Владимир Кожевников.

Сейчас у нас в республике круглогодично функционируют два крытых футбольных манежа, построены 10 футбольных полей с искусственным покрытием, а также успешно работает специализированная футбольная школа с интернатом в Нерюнгри. Филиалы школы открылись в Борогонцах, Майе, Томмоте, Хатасе и Мохсоголлохе.

ИСТОЧНИК KP.RU