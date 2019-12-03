2019-12-03T05:11:35+03:00
Спорт

В Якутске пройдет абсолютный чемпионат по мас-рестлингу

Соревнования пройдут 6 и 7 декабря в СК «Модун»
Ольга Донская
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6 и 7 декабря в СК «Модун» состоится турнир по мас-рестлингу — абсолютный чемпионат республики памяти заслуженного тренера Якутии Ф.М. Дегтярева. В соревнованиях будут участвовать сильнейшие мас-рестлеры Якутии.

Схватки на помосте пройдут среди мужчин, женщин и мужчин-ветеранов в четырех абсолютных весовых категориях. Чемпионат пройдет по утвержденным правилам Международной федерации мас-рестлинга, главный судья — Дмитрий Шарин. Общий призовой фонд — около 200 тысяч рублей, чемпионы и призеры будут награждены памятными медалями, грамотами и ценными призами. Кроме того, будут учреждены специальные призы от однокурсников, воспитанников знаменитого тренера и организаторов чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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