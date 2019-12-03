«Спорт вместе»: в Якутске прошел парафестиваль
Организатором инклюзивного проекта стал фонд «Харысхал»
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В спортивном комплексе «Дохсун» прошел парафестиваль «Спорт вместе» для школьников Якутска. Организатором инклюзивного спортивного проекта выступил благотворительный фонд «Харысхал».
По словам организаторов, цель парафестиваля — познакомить школьников, ребят с инвалидностью и без, с различными видами паралимпийского спорта, дав возможность попробовать свои силы в них.
Мероприятие проходило в рамках Всероссийского проекта «Футбол во имя надежды» региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» при поддержке Минтруда Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU