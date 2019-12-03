2019-12-03T03:52:23+03:00
Общество

На «Саха концерт» подали в суд: компания не выплатила авторское вознаграждение

Сумма долга составила 24 400 рублей
Ольга Донская
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В Арбитражный суд Якутии поступило исковое заявление к ООО «Театр Эстрады „Саха Концерт“». Истцом выступило «Российское Авторское Общество», требованием компании стала выплата задолженности по авторскому вознаграждению в сумме 24 400 рублей.

Компании заключили лицензионный договор на право использования музыкальных произведений способом публичного исполнения. По условиям договора, «Саха Концерт» взял обязательства по выплате авторских вознаграждений и предоставлению отчетности, составленной в соответствии с требованиями договора. По состоянию на 3 июля 2019 года отчет ответчиком не представлен, что послужило основанием для обращения заявителя в суд.

Вопрос о принятии искового заявления к производству будет решен в течение 5 рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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