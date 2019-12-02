2019-12-02T09:39:04+03:00
Общество

Журналисты из Эквадора и Кореи посетили Якутию

Пресс-тур прошел с 28 по 30 ноября
Ольга Донская
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С 28 по 30 ноября Якутск посетила группа иностранных журналистов из Республики Корея и Эквадора.Т рехдневный пресс-тур проходил по инициативе министерства иностранных дел России для знакомства журналистов иностранных СМИ с российскими регионами, чтобы дать им возможность увидеть все своими глазами.

Журналисты, посетившие Якутск, являются представителями известных телеканалов: Vito TVO (Вито ТВО) — основной эквадорский канал, вещающий онлайн, и KBS (Кей-Би-Эс) — ведущая южнокорейская телерадиовещательная компания.

Скоро сюжеты покажут по телевидению Эквадора и Республики Корея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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