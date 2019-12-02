2019-12-02T09:07:56+03:00
Общество

В Среднеколымске откроют музыкальную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья

Проект стал победителем конкурса фонда будущих поколений
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Музыкальная студия «Северное сияние» для детей с ограниченными возможностями здоровья появится в Среднеколымской школе. Проект стал победителем конкурса Целевого фонда будущих поколений среди некоммерческих организаций.

Генеральный директор фонда Сергей Местников вручил победителям граны на сумму 500 тысяч рублей. Для коллектива школы это не первый проект и не первая победа. Ранее школа выигрывала гранты на реализацию проекта «Школьный кружок экологического направления «Зеленый город».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24