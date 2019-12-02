В Среднеколымске откроют музыкальную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-02T09:07:56+03:00

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Музыкальная студия «Северное сияние» для детей с ограниченными возможностями здоровья появится в Среднеколымской школе. Проект стал победителем конкурса Целевого фонда будущих поколений среди некоммерческих организаций.

Генеральный директор фонда Сергей Местников вручил победителям граны на сумму 500 тысяч рублей. Для коллектива школы это не первый проект и не первая победа. Ранее школа выигрывала гранты на реализацию проекта «Школьный кружок экологического направления «Зеленый город».

ИСТОЧНИК KP.RU