Якутская юношеская гимназия выиграла грант размером почти в 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-02T08:43:11+03:00

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Мюрюнская юношеская гимназия имени Алексеева Усть-Алданского района Якутии стала победителем конкурса министерства просвещения РФ на предоставление грантов. Федеральную поддержку получили образовательные организации, имеющие лучшие результаты в преподавании математики, информатики, технологии.

Гранты выдаются на распространение своего опыта и для организации кружков по углубленному изучению математики и информатики. Размер гранта — 5 млн 678 тыс. рублей. Как отметил директор гимназии Федор Татаринов, реализация проекта позволит закупить новое оборудование по робототехнике, нейротехнологиям, VR и AR технологиям.

ИСТОЧНИК KP.RU