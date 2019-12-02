В Якутске капитально ремонтируют воздушную электролинию

СЕГОДНЯ 06:02 2019-12-02T06:02:24+03:00

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Энергетики Центральных электрических сетей проводят капитальный ремонт воздушной линии 6 кВ «СТМ», запитанной с подстанции «Южная», которая снабжает электроэнергией жителей, проживающих на 7-8 километре Покровского тракта в г. Якутске.

Работы по капитальному ремонту начались с 18 ноября. На линии уже заменены 52 опоры из запланированных 59, все установлено на железобетонные приставки. Также на этом участке был заменен неизолированный провод марки АС на самонесущий изолированный (СИП) протяженностью около 3,5 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU