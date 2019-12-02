2019-12-02T05:19:59+03:00
Общество

Осторожно, цветы: в Якутию завезли партию отравленных хризантем

Партия растений была доставлена из Московской области
Ольга Донская
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Индивидуальный предприниматель из Якутии заказал партию цветов хризантем из Московской области для продажи. Но, выяснилось, что растения, привезенные из Московской области, заражены опасным карантинным вредителем.

В хризантемах сорта «Балтика» найден западный (калифорнийский) цветочный трипс, что подтверждено заключениями экспертиз Иркутской ветлаборатории.

Несвоевременное уничтожение зараженных карантинным вредителем растений может стать угрозой причинения вреда растениям и окружающей среде. Индивидуальному предпринимателю, привезшему цветы, было велено уничтожить партию цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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