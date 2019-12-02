В Москве пройдет марафон якутского кино

СЕГОДНЯ 05:16 2019-12-02T05:16:16+03:00

Мероприятие пройдет с 4 по 8 декабря на Никитском бульваре

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В Москве пройдут бесплатные показы самых популярных фильмов, снятых кинематографистами Якутии. Марафон станет частью культурной программы форума «Дни Дальнего Востока» в Москве.

Мероприятие будет проходить с 4 по 8 декабря в киноцентре Центрального Дома журналиста на Никитском бульваре. Будут представлены: трагикомедия «Надо мною солнце не садится», историческая драма «Сааскы кэм. Детство, которое мы не знали…», драма «Царь-птица» и криминальная комедия «Агент Мамбо».

Якутия каждый год принимает участие в „Днях Дальнего Востока“.

ИСТОЧНИК KP.RU