До конца года в Якутске введут 25 км новых дорог

СЕГОДНЯ 04:40 2019-12-02T04:40:05+03:00

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Власти Якутска в 2019 году построят 25,8 км дорог - это в три раза больше обычных показателей. Дороги построят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги

В последние годы в Якутске строили в среднем по 6-8 км. Асфальтовые работы завершены в начале ноября, проводится приемка выполненных по контрактам работ — это 16 улиц и дорог, три моста. Кроме того, при прокладке новых дорог в городе заменили все газо- и водопроводы, канализацию, другие сети, которые находились под строящимися дорогами.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» охватывает 104 города в 83 субъектах РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU