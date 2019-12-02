Сегодня, 2 декабря, МЧС Якутии проверит системы оповещения населения

СЕГОДНЯ 04:19 2019-12-02T04:19:25+03:00

Будут запущены сирены и отключено теле и радиовещание

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2 декабря в 10:00 часов запланировано проведение технической проверки системы оповещения населения Якутии. Будут запущены сирены, а также прервано вещание теле- и радио эфиров республиканских и городских телеканалов и радиостанций.

При проверке будут задействованы системы оповещения муниципального уровня и местные системы оповещения сельских поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU