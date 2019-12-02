2019-12-02T03:44:30+03:00
Общество

Три колледжа Якутии получили гранты почти на 104 миллиона рублей

Учреждения выиграли конкурс министерства просвещения России
Ольга Донская
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В Якутии объявлены победители грантового конкурса Минпросвещения России, Конкурс был объявлен среди организаций среднего профессионального образования.

Победителями стали сразу три колледжа республики - Якутский колледж энергетики и связи имени Дудкина, Покровский колледж и Якутский индустриально-педагогический колледж. Главным призом стали гранты на общую сумму 103 750 000 рублей.

Покровский колледж выиграл грант по направлению «Информационно-коммуникационные технологии». Якутский колледж связи и энергетики стал грантообладателем по такому же направлению, а Якутский индустриально-педагогический колледж выиграл грант по направлению «Обслуживание транспорта и логистика».

Команды образовательных учреждений, разработавшие проекты на участие в грантовом конкурсе, будут премированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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