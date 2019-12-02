Пассажирские причалы в якутском речпорту не ремонтировали более 10 лет

СЕГОДНЯ 03:19 2019-12-02T03:19:10+03:00

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Якутская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности плавания. В мае 2008 года ООО «Пассажирское райуправление» заключило договор с Минимущества республики о пользовании пассажирских причалов общей протяженностью 208,5 метра.

Именно на этих причалах в Якутском речном порту происходит посадка и высадка пассажиров. На ответственное предприятие легли обязанности по текущему и капитальному ремонту объекта, но во время проверки стало известно, что никаких работ с 2008 года не было произведено.

Транспортная прокуратура направила в суд иск о запрете ООО «Пассажирское райуправление» эксплуатации причалов и требовании привести их в порядок в течении одного года. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу. Исполнение решения суда находится на контроле Якутской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU