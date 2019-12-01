В Среднеколымске открыли новую котельную «Анкудинка»

СЕГОДНЯ 05:02 2019-12-01T05:02:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Новая котельная в Среднеколымске обеспечивает теплом 125 домов с 15 октября. Недавно к нему подключили здание аэропорта города. В торжественном мероприятии приняли участие министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Садовников и члены рабочей группы правительства.

Данный объект инфраструктуры города строился в довольно сжатые сроки — с апреля 2018 года — в рамках модернизации устаревшей и аварийной котельной №4. В прошлом году котельная подверглась весеннему паводку.

Над входом на территорию котельной закреплена надпись «Тепло сердец — людям!». Теплоснабжение напрямую влияет на жизнь людей, особенно на севере. Поэтому строительство новых надежных котельных самый важный подарок для населения.

ИСТОЧНИК KP.RU