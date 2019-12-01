2019-12-01T05:02:14+03:00
Общество

В Среднеколымске открыли новую котельную «Анкудинка»

Объект обсепечивает теплом 125 домов
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Новая котельная в Среднеколымске обеспечивает теплом 125 домов с 15 октября. Недавно к нему подключили здание аэропорта города. В торжественном мероприятии приняли участие министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Садовников и члены рабочей группы правительства.

Данный объект инфраструктуры города строился в довольно сжатые сроки — с апреля 2018 года — в рамках модернизации устаревшей и аварийной котельной №4. В прошлом году котельная подверглась весеннему паводку.

Над входом на территорию котельной закреплена надпись «Тепло сердец — людям!». Теплоснабжение напрямую влияет на жизнь людей, особенно на севере. Поэтому строительство новых надежных котельных самый важный подарок для населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24