Новую котельную ввели в Якутске

СЕГОДНЯ 06:24 2019-11-29T06:24:39+03:00

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Водогрейную котельную мощностью 300 Гкал/ч ввели в эксплуатацию в Якутске. Новый энергообъект повышает надежность теплоснабжения города и частично замещает мощности выводимой из эксплуатации Якутской ГРЭС.

Необходимость проекта связана с запланированным на ближайшие годы постепенным выводом из эксплуатации устаревших тепловых мощностей Якутской ГРЭС. Часть мощностей изношенной электростанции была замещена с вводом в эксплуатацию в 2017 году первой очереди Якутской ГРЭС-2.

Новая котельная соответствует всем современным требованиям. Она оснащена тремя котлами российского производства с современной автоматизированной системой управления технологическим процессом. Основным топливом котельной является природный газ, что обеспечивает высокую экологичность ее работы.

ИСТОЧНИК KP.RU