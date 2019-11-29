Новую котельную ввели в Якутске
Водогрейную котельную мощностью 300 Гкал/ч ввели в эксплуатацию в Якутске. Новый энергообъект повышает надежность теплоснабжения города и частично замещает мощности выводимой из эксплуатации Якутской ГРЭС.
Необходимость проекта связана с запланированным на ближайшие годы постепенным выводом из эксплуатации устаревших тепловых мощностей Якутской ГРЭС. Часть мощностей изношенной электростанции была замещена с вводом в эксплуатацию в 2017 году первой очереди Якутской ГРЭС-2.
Новая котельная соответствует всем современным требованиям. Она оснащена тремя котлами российского производства с современной автоматизированной системой управления технологическим процессом. Основным топливом котельной является природный газ, что обеспечивает высокую экологичность ее работы.
ИСТОЧНИК KP.RU