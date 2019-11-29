Минтранс Якутии озвучил итоги навигации 2019 года

СЕГОДНЯ 06:09 2019-11-29T06:09:44+03:00

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Итоги навигации 2019 года были объявлены во время расширенного заседания коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Тарасова, ведомство с задачей по завозу груза справилось.

В этом году работа проходила в тяжелых условиях. Низкие уровни воды и крупные пожары усложнили навигацию. Хуже всего ситуация была на арктических реках где из-за маловодности и пожаров потеряли 44 дня, или 63% навигационного времени. Выполнить там план по завозу грузов позволило продление сроков навигации.

Предварительный объем завоза грузов внутренним водным транспортом в республику составляет 2562,5 тыс. тонн, из них 1211,9 тысяч тонн грузов — для нужд жизнеобеспечения республики, или 101,2% плана. Для завоза жизнеобеспечивающих грузов было задействовано 757 судов, в том числе 506 грузовых судов, 218 технического флота, 79. перегрузочной техники. В текущую навигацию были задействованы 3,4 тыс. работников, в том числе 1 тыс. человек были привлечены из-за пределов республики.

ИСТОЧНИК KP.RU