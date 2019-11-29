За дачу ложных показаний на якутянина возбудят уголовное дело

СЕГОДНЯ 05:33 2019-11-29T05:33:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Усть-Майского района Яктии поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в проникновении чужое жилище. Во время судебного следствия свидетель по уголовному делу М., дал суду показания о том, что гражданка Б незаконно в жилое помещение не проникала, дверь не взламывала.

Однако в дальнейшем, данные показания не нашли своего объективного подтверждения и были полностью опровергнуты. Установлено, что свидетелем умышленно и целенаправленно в суде даны заведомо ложные показания. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU