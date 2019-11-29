Не себе, а женщине: в Якутии мужчина украл из магазина женское нижнее белье и корсет

СЕГОДНЯ 05:03 2019-11-29T05:03:39+03:00

Кроме этого, воришка прихватил с собой детскую шапку и не только

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В Намском районе Якутии из магазина одежды украли вещи на общую сумму около 13 тысяч рублей. В краже подозревается безработный, ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина.

Воришка ночью проник в здание одного из торговых центров села, сломав навесной замок на входной двери. Затем злоумышленник похитил в одном из магазинов три комплекта женского нижнего белья, корсет, электрическую маникюрную машинку, ортопедическую подушку, женские джинсы и детскую шапку.

Подозреваемый пояснил, что украл вещи, чтобы подарить их своей знакомой. Одежду изъяли, возбуждено уголовное дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU