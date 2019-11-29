Не себе, а женщине: в Якутии мужчина украл из магазина женское нижнее белье и корсет
В Намском районе Якутии из магазина одежды украли вещи на общую сумму около 13 тысяч рублей. В краже подозревается безработный, ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина.
Воришка ночью проник в здание одного из торговых центров села, сломав навесной замок на входной двери. Затем злоумышленник похитил в одном из магазинов три комплекта женского нижнего белья, корсет, электрическую маникюрную машинку, ортопедическую подушку, женские джинсы и детскую шапку.
Подозреваемый пояснил, что украл вещи, чтобы подарить их своей знакомой. Одежду изъяли, возбуждено уголовное дело о краже.
ИСТОЧНИК KP.RU