В Нерюнгринском районе открыли новую библиотеку
27 ноября в поселке Беркакит Нерюнгринского района Якутии состоялось торжественное открытие переоборудованной по модельному стандарту библиотеки. В 2019 году библиотека поселка выиграла конкурс министерства культуры России, по которому лучшие региональные библиотеки могут получить федеральное финансирование на модернизацию.
Библиотека получила 5 млн рублей на дизайнерский современный ремонт и обновление книжного фонда, к этой сумме 232 тысячи рублей добавил и муниципалитет.
В 2020 году по 5 млн рублей также получат две якутские библиотеки: специализированная библиотека-филиал «Созвездие» в городе Якутске и районная детская библиотека-филиал в Булунском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU