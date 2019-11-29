В Нерюнгринском районе открыли новую библиотеку

СЕГОДНЯ 04:21 2019-11-29T04:21:44+03:00

Изменить размер текста: A A

27 ноября в поселке Беркакит Нерюнгринского района Якутии состоялось торжественное открытие переоборудованной по модельному стандарту библиотеки. В 2019 году библиотека поселка выиграла конкурс министерства культуры России, по которому лучшие региональные библиотеки могут получить федеральное финансирование на модернизацию.

Библиотека получила 5 млн рублей на дизайнерский современный ремонт и обновление книжного фонда, к этой сумме 232 тысячи рублей добавил и муниципалитет.

В 2020 году по 5 млн рублей также получат две якутские библиотеки: специализированная библиотека-филиал «Созвездие» в городе Якутске и районная детская библиотека-филиал в Булунском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU