2019-11-29T03:49:18+03:00
Общество

Глава Якутии и Юрий Трутнев посетили круглогодичную теплицу «Саюри»

Руководители попробовали овощи, выращенные на объекте
Ольга Донская
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28 ноября глава Якутии Айсен Николаев и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетили круглогодичную теплицу ООО «Саюри». Проект реализован при поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, инвестировавшего в него 300 млн рублей.

Глава республики и полпред продегустировали продукцию «Саюри». Также Айсену Николаеву и Юрию Трутневу показали третью, завершающую очередь строительства комплекса, которая будет реализована в 2020-2021 годах. В рамках третьей очереди будут построены и введены в эксплуатацию 14 тепличных блоков общей площадью 2 га. При этом предприятие ежегодно будет производить 1119 тонн огурцов, 780,6 тонны томатов, 17 тонн зелени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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