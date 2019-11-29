Автозимник через реку Вилюй откроется 15 декабря

СЕГОДНЯ 03:40 2019-11-29T03:40:19+03:00

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ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 20 ноября подрядная организация выполняет работы по устройству автозимника на участке от села Таас-Юрях в Якутии до поселка Верхнемарково Иркутской области, автомобильной дороги федерального значения А-331 «Вилюй».

Автозимник относится к III технической категории автозимников, общая протяженность дороги составит 836 км. Ориентировочная дата начала работы автозимника – 15 декабря 2019 года.

Дата открытия движения по автозимнику может быть изменена, так как она напрямую зависит от погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU