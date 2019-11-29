Китай отказался от якутского угля

СЕГОДНЯ 03:21 2019-11-29T03:21:02+03:00

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Угледобывающая компания «Колмар» скорректировала план по добыче угля в 2019 году на 8,2%, до 9 млн тонн. Сокращение плановых показателей вызвано уменьшением объемов добычи с октября этого года, которое связано с отказом КНР от якутского угля.

По словам генерального директора компании Артема Левина, рост поставок газа в Китай привел к падению цен на энергетические и коксующиеся угли. В настоящее время в компании отмечается переизбыток твердого топлива.

«Колмар» рассчитывал получить по итогам 2019 года порядка 9,8 млн тонн угля. Балансовые запасы компании составляют 1,2 млрд тонн угля.

ИСТОЧНИК KP.RU