2019-11-29T03:21:02+03:00
Экономика

Китай отказался от якутского угля

Компания «Колмар» скорректировала план по добыче угля на 8,2%
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Угледобывающая компания «Колмар» скорректировала план по добыче угля в 2019 году на 8,2%, до 9 млн тонн. Сокращение плановых показателей вызвано уменьшением объемов добычи с октября этого года, которое связано с отказом КНР от якутского угля.

По словам генерального директора компании Артема Левина, рост поставок газа в Китай привел к падению цен на энергетические и коксующиеся угли. В настоящее время в компании отмечается переизбыток твердого топлива.

«Колмар» рассчитывал получить по итогам 2019 года порядка 9,8 млн тонн угля. Балансовые запасы компании составляют 1,2 млрд тонн угля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новую котельную ввели в Якутске
Минтранс Якутии озвучил итоги навигации 2019 года
За дачу ложных показаний на якутянина возбудят уголовное дело
Не себе, а женщине: в Якутии мужчина украл из магазина женское нижнее белье и корсет
В Нерюнгринском районе открыли новую библиотеку
Глава Якутии и Юрий Трутнев посетили круглогодичную теплицу «Саюри»
Автозимник через реку Вилюй откроется 15 декабря
В селе Тыайа открыли первый фельдшерско-акушерский пункт
Ближе к искусству: в Якутии открыли два новых кинотеатра
В одном из магазинов Якутска изъяли 56 литров контрафактной водки
Завтра в Якутске начнется чемпионат республики по кикбоксингу
Кони, мои кони: в Якутии задержаны три конокрада
Собаки и мусор или что беспокоит жителей Якутска
Фотофакт. В Якутске сбили пешехода
В 2020 году спустя 30 лет Якутия начнет строительство многоквартирных домов на Севере
Прогноз погоды в Якутске на 28 ноября
В селе Хатассы водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другой иномаркой
Жителя поселка Айхал приговорили к 8 годам лишения свободы за покушение на убийство двоих человек
В СВФУ увеличат количество целевых мест по IT специальностям
«Умный город - комфортная среда для жизни»: дальневосточный форум пройдет в Якутске
В Якутии газифицируют село Тас-Юрях
В Нерюнгри мужчина ограбил свою бывшую жену
В Верхневилюйске в огне погиб мужчина
В Якутск приехал министр строительства и ЖКХ России
За попытку дать взятку в Якутии осудили заключенного
Якутск другими глазами: иностранцы будут фотографировать столицу республику