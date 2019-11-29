2019-11-29T03:17:49+03:00
Здоровье

В селе Тыайа открыли первый фельдшерско-акушерский пункт

Село находится в 170 км от райцентра
Ольга Донская
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В селе Тыайа Кобяйского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. В населенном пункте проживают 400 человек, в том числе 135 детей.

Теперь жители села кроме обычного медприема, смогут пройти диагностирование через экспресс-анализы, ЭКГ, плановые медицинские осмотры с участием узких специалистов и прием участковых врачей — терапевта и педиатра.

В 2019 году на создание и замену четырех ФАПов из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение» выделено 22 млн рублей. В 2020 году планируется ввод еще одиннадцати объектов, в том числе девяти фельдшерско-акушерских пунктов и двух врачебных амбулаторий. На это из федерального бюджета выделяется 98 млн рублей.

В этом году ожидается ввод фельдшерско-акушерских пунктов в селе Сосновка Вилюйского улуса, в поселке Якокит Алданского района, а также в Ленском и Усть-Алданском районах

ИСТОЧНИК KP.RU

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