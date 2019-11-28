Ближе к искусству: в Якутии открыли два новых кинотеатра

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-28T09:04:44+03:00

На каждый объект было выделено по 5 миллионов рублей

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28 ноября в селе Бердигестях Горного района и в поселке Батагай Верхоянского района открылись новые кинозалы. Кинозалы в районах и малых городах открываются в рамках национального проекта «Культура» и по программе Фонда кино.

На каждый объект выделено по 5 млн рублей. Кинотеатры при районных домах культуры открывает автономная некоммерческая организация «Якутская республиканская киносеть».

Всего планируется введение семи кинозалов, четыре из которых будут введены за счет федеральных средств, два — за счет республиканских, и один — при федеральном и республиканском софинансировании.

ИСТОЧНИК KP.RU