Ближе к искусству: в Якутии открыли два новых кинотеатра
28 ноября в селе Бердигестях Горного района и в поселке Батагай Верхоянского района открылись новые кинозалы. Кинозалы в районах и малых городах открываются в рамках национального проекта «Культура» и по программе Фонда кино.
На каждый объект выделено по 5 млн рублей. Кинотеатры при районных домах культуры открывает автономная некоммерческая организация «Якутская республиканская киносеть».
Всего планируется введение семи кинозалов, четыре из которых будут введены за счет федеральных средств, два — за счет республиканских, и один — при федеральном и республиканском софинансировании.
ИСТОЧНИК KP.RU