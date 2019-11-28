В одном из магазинов Якутска изъяли 56 литров контрафактной водки

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-28T08:36:28+03:00

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В магазине на улице Леваневского в Якутске продавали алкоголь с признаками контрафакта. На месте изъято более 56 литров водки торговых марок „Столичная“ и „Пять озер“.

«Паленая» водка отправлена на экспертизу, а на хозяев торговой точки составлен протокол об административном правонарушении, который влечет наложение штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU