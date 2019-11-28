2019-11-28T07:12:56+03:00
Спорт

Завтра в Якутске начнется чемпионат республики по кикбоксингу

Соревнования пройдут в ЦСП «Триумф»
Ольга Донская
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C 29 ноября по 1 декабря в зале бокса ЦСП «Триумф» пройдет чемпионат республики по кикбоксингу в разделах К-1 и лоу-кик. По итогам будет стартов будет сформирована сборная Якутии.

В чемпионате примут участие все сильнейшие кикеры республики. Впервые на домашнем ринге не будет участвовать лидер команды, член сборной России Вадим Колтовской. Он сейчас проходит восстановительный этап после чемпионата мира в Боснии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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