Кони, мои кони: в Якутии задержаны три конокрада

СЕГОДНЯ 05:16 2019-11-28T05:16:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Намском районе Якутии задержаны три мужчины за кражу лошади. С заявлением в полицию обратился хозяин животного.

Местный житель нашел останки лошади, неподалеку от села Аппаны. Материальный ущерб составил 75 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое мужчин в возрасте от 19 до 36 лет. Самый старший из них привлекался к уголовной ответственности 7 раз. В гараже у одного из подозреваемых обнаружены и изъяты охотничье ружье, боеприпасы и разделанная шкура кобылы.

Неоднократно судимый 36-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении 19 и 21-летнего задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU