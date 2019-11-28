Собаки и мусор или что беспокоит жителей Якутска

СЕГОДНЯ 05:10 2019-11-28T05:11:00+03:00

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За неделю единая дежурно-диспетчерская служба Якутска приняла 274 заявки от жителей города, из которых выполнено 148. Наибольшее количество заявок поступило по уборке санитарных точек и отлову безнадзорных животных.

Процент выполнения по жалобам жителей ООО «Жилкомсервис» составляет 76%. Такой же процент выполнения у управляющей компании «Юнион». Хуже всех работает ООО УК «Алтэр», которое не отреагировало ни на одну из 13 жалоб. Отличная реакция у компании «Арсенал», она отработала все 100% жалоб.

- Если граждане сами не примут решение, ситуация не изменится. На территории города Якутска есть управляющие компании, которые показали себя с положительной стороны, их и надо рекомендовать, — сказал замглавы города по ЖКХ Роман Сорокин.

ИСТОЧНИК KP.RU