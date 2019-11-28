2019-11-28T04:03:04+03:00
Общество

В 2020 году спустя 30 лет Якутия начнет строительство многоквартирных домов на Севере

До 2024 года предстоит расселить свыше миллиона квадратов аварийного жилья
Ольга Донская
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Строительство многоквартирного жилья возобновится на севере Якутии с 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» после почти 30-летнего перерыва. В Якутии до 2024 года предстоит расселить свыше 1 млн кв. м аварийного жилого фонда — это самый большой показатель в стране.

В условиях Севера строительство многоквартирного многоэтажного жилья имеет много преимуществ, например, такая застройка позволит снизить теплопотери в условиях экстремально низких температур. При малоэтажном индивидуальном усадебном строительстве доля затрат на инфраструктуру может превышать стоимость сооружения жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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